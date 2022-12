Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii nationalei Frantei, invinsa duminica de cea a Argentinei in finala Cupei Mondiale 2022, vor merge sa-i salute pe suporteri in Place de la Concorde din Paris, la intoarcerea lor de la Doha luni seara, a indicat Federatia franceza de fotbal (FFF), potrivit AFP, potrivit Agerpres.Timp de cateva…

- Selecționata de fotbal a Croației a invins, sambata seara, cu scorul de 2-1, echipa Marocului, in finala mica a Cupei Mondiale din Qatar. Pentru croați, vicecampioni mondiali in urma cu 4 ani in Rusia, au marcat Josko Gvardiol (min.7) și Mislav Orsic (min.42), in timp ce golul marocanilor a fost inscris…

- A fost cel mai longeviv supravietuitor al titlului mondial din 2010: mijlocasul spaniol Sergio Busquets si-a anuntat vineri retragerea internationala, dupa ce a participat cu La Roja la Cupa Mondiala din Qatar 2022, scrie AFP. "Dupa aproape 15 ani si 143 de meciuri, a sosit momentul sa-mi iau ramas…

- Cupa Mondiala din Qatar se apropie de final. Suporterii așteapta cu nerabdare disputele de foc din semifinale. Marți seara, avem primul meci: Argentina vs. Croația. Cristiano Ronaldo a parasit competiția, dupa ce Portugalia a fost eliminata de catre Maroc in faza sferturilor de finala, insa Lionel Messi…

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, a declarat marți, 6 decembrie, ca aceasta Cupa Mondiala din Qatar a avut parte de cele mai bune faze din grupe din istoria Cupei Mondiale. Infantino a citat marile surprize, fanii, meciurile și golurile in timp ce și-a exprimat speranța ca turneul sa continue sa…

- Ultimele meciuri din grupe au avut loc vineri și au avut ca protagoniste Portugalia - Coreea de Sud, Uruguay - Ghana, Brazilia - Camerun și Elveția - Serbia. Astfel, a fost stabilit tabloul complet al optimilor Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.

- Selectionata Marocului a obtinut o victorie surprinzatoare in fata Belgiei, cu scorul de 2-0 (0-0), duminica, pe Al Thumama Stadium din Doha, intr-un meci din Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar. "Leii din Atlas" au obtinut abia a treia lor victorie la Cupa Mondiala, prin golurile marcate de…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) se pregatește de Cupa Mondiala din Qatar, acolo unde Portugalia este una dintre cele mai bine cotate naționale. Lusitanul a rupt tacerea și a oferit un interviu "exploziv", in care a vorbit despre mai multe subiecte. Atacantul s-a exprimat cu privire și la turneul final…