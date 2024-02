Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane s-au reunit in zorii zilei de vineri in Punxsutawney, un orasel situat la nord-est de Pittsburgh, pentru a sarbatori Ziua Marmotei si pentru a-l vedea pe Phil iesind din vizuina lui amenajata intr-un trunchi de copac pentru a oferi spectatorilor prognoza sa meteo anuala, relateaza Reuters…

- Ziua ursului este sarbatorita in Romania si de catre alte popoare europene la 2 februarie, la aceeasi data cu Ziua marmotei, marcata in zone din Statele Unite ale Americii si Canada. Ambele au in comun elementul de predictie a vremii pentru urmatoarea perioada. Cei opt ursi bruni de la Gradina Zoologica…

- Actiunile Bayer au scazut luni cu pana la 5,7%, dupa ce compania germana a fost obligata sa plateasca despagubiri de 2,25 miliarde de dolari, cea mai mare suma de pana acum, in litigiul sau aflat in curs, legat de un presupus efect cancerigen al ierbicidelor Roundup, transmite Reuters, informeaza News.ro.Un…

- Un juriu dintr-un tribunal din Philadelphia a ordonat vineri Bayer sa plateasca 2,25 miliarde de dolari unui barbat din Pennsylvania care a declarat ca a dezvoltat cancer in urma expunerii la ierbicidul Roundup, bazat pe glifosatul chimic. Actiunile Bayer au scazut cu 5,7%, pana la cel mai redus nivel…

- Regele Charles al III-lea, suveranul Marii Britanii, a fost internat vineri intr-un spital londonez unde va fi operat pentru o hipertrofie benigna de prostata, precizeaza Reuters, citata de Agerpres. Suveranul britanic a sosit la spitalul privat London Clinic, unde nora sa Kate, printesa de Wales, primeste,…

- Țarile Uniunii Europene sunt aproape de a ajunge la un acord asupra celui de-al 12-lea pachet de sancțiuni propus impotriva Rusiei, axat pe interzicerea diamantelor de origine rusa și pe noi masuri de stopare a fluxului de petrol rusesc, potrivit Reuters care citeaza patru persoane familiarizate cu…

- In timp ce vizita ampla Expozitie a realizarilor economiei nationale ruse (VDNH, acronimul in limba rusa), presedintelui rus Vladimir Putin i-a fost aratata o imitatie de „buton nuclear”, dar el a refuzat sa-l apese. Cu aceasta ocazie, lui Putin i s-au dat explicatii despre proiectarea primelor bombe…

- Coreea de Nord a declarat joi ca va desfasura forte armate mai puternice si arme noi la granita cu Sudul, la o zi dupa ce Seulul a suspendat o parte a acordului militar pe care cele doua tari il aveau din 2018, in semn de protest fata de lansarea de catre Phenian a unui satelit de spionaj - cel mai…