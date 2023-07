Stiri pe aceeasi tema

- Ons Jabeur scrie istorie la Wimbledon, calificandu-se joi pentru al doilea an consecutiv in finala Grand Slam-ului londonez. Jabeur (Tunisia, 6 WTA) a reușit sa intoarca soarta semifinalei cu Aryna Sabalenka (Belarus, 2 WTA), deși a doua favorita a condus cu set și 4-2. Tunisianca a revenit fantastic,…

- FCU 1948 Craiova a anuntat, joi, ca s-a despartit de fotbalistul George Ganea.“George Ganea si Fotbal Club Universitatea 1948 au ajuns la un acord privind incetarea contractului. Clubul ii multumeste lui George pentru tot efortul depus in sezonul trecut si ii ureaza mult succes in urmatoarea provocare”,…

- Marketa Vondrousova (24 de ani, locul 42 WTA) s-a calificat in finala la Wimbledon dupa ce a trecut in doua seturi, dublu 6-3, de Elina Svitolina (28 de ani, locul 76 WTA). Vondrousova a avut un prim serviciu mult mai eficient decat adversara ei din aceasta dupa-amiaza și a returnat mult mai precis.…

- Turneul feminin de la Wimbledon a ajuns in faza semifinalelor, cu patru jucatoare ramase pe tablou in cursa pentru marele trofeu. Oricine ar caștiga dintre Ons Jabeur, Aryna Sabalenka, Elina Svitolina sau Marketa Vondrousova va fi un succes in premiera pe iarba de la All England Tennis. Pe Betano se…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina s-a calificat in semifinalele turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa ce a trecut marti, in sferturile de finala, de poloneza Iga Swiatek, liderul mondial si principala favorita, in trei seturi, 7-5, 6-7 (5/7), 6-2. Elina Svitolina, la un moment dat…

- Ons Jabeur a eliminat-o usor luni pe cehoaica Petra Kvitova, 6-0, 6-3, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon. Acolo, ea va da peste kazaha Elena Rybakina, cea care a invins-o in finala de anul trecut a competitiei. Ons Jabeur, numarul 6 mondial, a avut nevoie…