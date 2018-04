Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg, patronul Facebook, a raspuns marti intrebarilor parlamentarilor americani despre diversele probleme care afecteaza cunoscuta retea de socializare in timpul unei audieri care a durat cinci ore, lasand insa si cateva subiecte fara raspuns, informeaza AFP. In timpul…

- Mark Zuckerberg a recunoscut, marti, in timpul audierii sale in comisiile de Comert si Juridice ale Senatului american, in urma izbucnirii scandalului "Cambridge Analytica”, ca cei peste 87 de milioane de utilizatori afectati sunt victime. "Acest lucru s-a intamplat si s-a intamplat sub nasul nostru”,…

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa ofere explicații in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere in Camera americana a Reprezentantilor pe 11 aprilie.

- Facebook are nevoie de "cativa ani" pentru a rezolva problemele semnalate dupa colectarea datelor a peste 50 de milioane de utilizatori de catre firma Cambridge Analytica, a declarat luni Mark Zuckerberg, fondatorul si directorul general al companiei, relateaza publicatia online Vox.

- "Este o incalcare a legii, s-a trisat (...) Este o modificare fundamentala a Constitutiei acestei tari", a declarat Wylie, in cursul audierii sale in cadrul unei comisii a Camerei Comunelor, camera inferioara a Parlamentului britanic"Cred ca este complet rezonabil sa spunem ca ar fi putut…

- Mark Zuckerberg ofera prima sa reacție in scandalul Cambridge Analytica! O comisie parlamentara britanica i-a cerut directorului Facebook, Mark Zuckerberg, sa depuna marturie, dupa recentele dezvaluiri, referitoare la culegerea de date personale ale utilizatorilor. Compania de analiza a datelor Cambridge…