Mark Hilton, Sphera Franchise Group: O franciza este similara unui contract de casatorie, iar toti francizatii unui brand sunt vazuti precum cea mai "slaba veriga"

- Joe Frising, 24 de ani, cel care-l va inlocui pe accidentatul Joubert intre buturi, a luat 4 goluri in campionat. Asistenții antrenorului Toppmoller fac eforturi sa-l pregateasca fizic și mental, dupa ce FIFA i-a interzis lui Dudelange sa cumpere un alt goalkeeper Imediat dupa prima manșa a "dublei"…

- Sphera Franchise Group (Sphera) a inregistrat vanzari consolidate in valoare de 350,1 milioane RON in primele șase luni ale anului, in creștere cu 21,6% fața de rezultatele pro-forma din aceeași perioada din 2017. Aceste rezultate sunt susținute, in egala masura, de performanța robusta a vanzarilor…

- Musonul din India, care a facut deja 545 de victime incepand din luna mai, a provocat inundarea unui spital din Patna, capitala statului Bihar, unde mai multi pesti au fost vazuti in timp ce inotau pe holurile acelei unitati medicale, au anuntat luni autoritatile locale, citate de AFP si Reuters,…

- In perioada ianuarie – iunie 2018, un numar de 9.618 firme și-au suspendat activitatea, in plus cu 26,6% fața de perioada similara a anului trecut, din care 1.254 numai in luna iunie, iar 18.570 de firme au fost dizolvate, cu 46,36% mai multe decat in perioada similara din 2017. La nivelul lunii iunie…

- Didider Deschamps l-a titularizat și in meciul cu Belgia pe atacantul Olivier Giroud (31 de ani), in ciuda faptului ca acesta a avut evoluții modeste la acest Mondial. Forma slaba a atacantului lui Chelsea a continuat și in meciul cu Belgia, din semifinalele Campionatului Mondial. ...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, astazi, un curs de 4,6695 lei pentru un euro, in crestere cu 0,08% sau cu 0,35 bani fata de cotatia precedenta, stabilita la 4,6660 lei pentru moneda unica europeana, scrie Agerpres. Acesta este ...

- Ministrul Transporturilor este "veriga slaba" din al treilea Guvern PSD-ALDE> Lucian Șova nu se remarca doar prin gafele de presa, ci și prin bilanțul dezastruos la cel mai important capitol pentru dezvoltarea României: infrastructura de transporturi.

- Pretul untului continua sa genereze ingrijorari pe piata europeana, in contextul unei cresteri abrupte de la inceputul anului si a unui plus chiar fata de perioada similara a lui 2017, un an cu preturi record la acest produs. Conform ultimelor date ale Comisie Europene, la data de 10 iunie, pretul…