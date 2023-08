Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu o ediție, Daria a aflat ca Razvan Kovacs a incercat sa o sarute și pe ispita Roxana, se pare ca situația dintre cei doi s-a mai calmat sau, cel puțin, așa au dat de ințeles cei doi. Concurentul i-a propus ispitei sa doarma in camera lui, dupa ce s-au intors din club.

- Marius Moise a facut in așa fel și a reușit sa iasa in evidența și atunci cand a ieșit in club, alaturi de ceilalți concurenți și ispite. Cu toate ca a ales-o pe Roxana pentru date, nu și-a putut lua ochii de la Oana Monea și chiar i-a facut o propunere neașteptata.

- Bianca Giurca pare ca adora sa petreaca timpul in compania ispitei Alin. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au apropiat tot mai mult. Iubita lui Marius Moise a marturisit ca simte ca s-a regasit de cand este in preajma ispitei și ca are mai multa incredere in ea.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii se termina cu o decizie radicala, luata intr-un moment neașteptat. Razvan Kovacs a decis sa puna stop relației cu Ema Oprișan și iși dorește sa iși continue parcursul in emisiune ca femeie singura. Concurentul a izbucnit in lacrimi, la cateva momente…

- In ediția din aceasta seara, Oana Monea a intrat in camera in care se afla Marius Moise, un gest pe care iubitul Biancai l-a catalogat ca fiind indrazneț și puțin deplasat, avand in vedere ca, momentan, nu este nimic intre ei. Marius Moise a purtat mai apoi o discuție cu Oana Monea, spunand ca nu vrea…

- In ediția 7 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, Oana Monea s-a strecurat in timpul nopții in camera lui Marius Moise și acesta a avut o reacție neașteptata. Camerele de filmat au surprins totul.

- Bianca Giurca a fost filmata intr-o ipostaza neașteptata, dupa intalnirea cu ispita Oana Monea de la bonfire. In episodul 5 din Ce s-a intamplat in casa fetelor, emisiune exclusiva AntenaPLAY, au aparut imagini care n-au fost vazute pana acum la televizor cu iubita lui Marius Moise.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Insula Iubirii a inceput cu cateva dezvlaluiri incendiare! Dupa cum știu telespectatorii, Razvan și Romei provin din același oraș, iar cei doi se cunosc inca de dinainte sa ajunga in emisiune. Iata ce relație aveau cei doi, de fapt, și ce sfaturi ii cerea Razvan…