Marius Hațegan: CJ Alba a depus trei proiecte a căror valoare totală solicitată depășește 81 milioane lei Centura de Nord a Municipiului Alba Iulia in linie dreapta.Consiliul Județean Alba a depus astazi trei proiecte la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației care vor fi finanțate prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Proiectele, a caror valoare totala solicitata depașește 81 milioane lei, vizeaza investiții pe trei drumuri județene: DJ 705 Zlatna – Almașu Mare, care va fi reabilitat pe o lungime de 6,195 km. Valoarea totala pentru acest sector este de 31,76 mil. lei, din care se solicita prin PNI 31,19 mil. lei; DJ 107 K Galda de Jos – Intregalde – Mogoș –… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CJ Alba așteapta „rasplata” de la Cițu: Solicita peste 81 milioane lei, pentru investiții pe trei drumuri județene, prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” CJ Alba așteapta „rasplata” de la Cițu: Solicita peste 81 milioane lei, pentru investiții pe trei drumuri județene, prin Programul…

- OFICIAL| 24 cazuri noi de COVID-19, in județul Alba, marți, 7 septembrie: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați OFICIAL| 24 cazuri noi de COVID-19, in județul Alba, marți, 7 septembrie: Incidența actualizata și cazurile active pe localitați La nivelul județului Alba, marți, 7 septembrie,…

- Un tronson in lungime de 13,8 km din drumul județean DJ 107 K, intre Ivaniș – Ghioncani (comuna Intregalde) și Barlești (comuna Mogoș) va fi reabilitat și asfaltat. Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat recent luarea deciziei etapei de incadrare a proiectului „Consolidare corp drum…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Valabil de la : 09-08-2021 ora 9:00 pana la : 09-08-2021 ora 10:00 In zona : Județul Alba: Zlatna, Bistra, Baia de Arieș, Galda de Jos, Roșia Montana, Lupșa, Meteș, Stremț, Almașu Mare, Bucium, Livezile, Salciua, Poșaga, Mogoș, Rimetea, Blandiana,…

- Avertizare imediata COD GALBEN de FURTUNI in Alba, luni dimineața: Ploi torențiale, vijelii și grindina. Localitațile vizate Avertizare imediata COD GALBEN de FURTUNI in Alba, luni dimineața: Ploi torențiale, vijelii și grindina. Localitațile vizate Meteorologii au emis o avertizare imediata de cod…

- Consiliul Județean Alba vrea sa asfalteze o porțiune de 13,3 km din drumul județean DJ 107K, tronson aflat pe raza comunelor Intregalde și Mogoș. Agenția pentru Protecția Mediului Alba a anunțat recent depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Consolidare corp drum județean…

- Consolidarea drumului județean DJ107K, de la Galda de Jos la Barlești: A fost solicitat avizul din partea APM Alba Consolidarea drumului județean DJ107K, de la Galda de Jos la Barlești: A fost solicitat avizul din partea APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunța publicul interesat asupra…

- Traficul rutier este oprit, joi, pe DN 74, in zona localitații Izvorul Ampoiului, din cauza unui copac cazut pe carosabil, a ajunțat, in jurul orei 21.00, Biroul de Presa al IPJ Alba. Un Cod Roșu de vreme rea a fost anunțat in intervalul orar 20:10 – 21:00 15.07.2021 Zone vizate: Zlatna, Campeni, Abrud,…