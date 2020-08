Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAMUL CANDIDATULUI LA FUNCTIA DE PRIMAR AL MUNICIPIULUI ZALAU ȘI AL ECHIPEI DE CONSILIERI LOCALI AI FILIALEI ALDE SALAJ PENTRU ZALAU LUDOVICA BREBAN Primarul cetațenilor din Municipiul Zalau Candidat ALDE la funcția de Primar al Municipiului Zalau Ludovica Breban este doctor in economie – domeniul…

- Tribunalul Timis a admis apelul facut de candidatul la functia de primar a municipiului Lugoj, Florin Dumitru. Vineri, Judecatoria Lugoj a stabilit ca seful politistilor locali nu ar avea dreptul sa candideze si a decis scoaterea lui de pe listele electorale in urma unui demers al PSD si al lui Francisc…

- Fostul manager al Spitalului Județean din Timișoara, Marius Craina, acum candidat Pro Romania pentru Primaria Timișoara, este invitatul ediției din aceasta seara a emisiunii PRESSALERT LIVE, realizata in studiourile on.set. Vom discuta despre activitatea acestuia la Spitalul Județean Timișoara, dar…

- Medicul Marius Craina, candidatul Pro Romania la Primaria Timișoara și-a depus luni, 17 august, dosarul la Biroul Electoral Municipal. Craina a venit insoțit de colegii de partid, printre care Roxana Iliescu și Adam Craciunescu. Cei doi se afla pe locurile imediat urmatoare dupa candidatul la funcția…

- Doi membri ai PNL Moșnița Noua, consilieri locali liberali in comuna de la marginea Timișoarei, au anunțat ca-și retrag sprijinul pentru actualul primar, Florin Bucur. Fabiola Bront Ciococ și Paul Czernay sunt cei doi care și-au anunțat plecarea, chiar in precampanie.

- Candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, și-a prezentat, luni, la Sanmihaiu Roman, planul pentru bicicliști. El dorește ca viitorul consiliu sa preia pista existenta pe malul Begai, dar și sa construiasca alte piste noi prin județ, cum ar fi autostrada de biciclete in jurul…

- Rasturnare de situație intr-o comuna din apropierea Timișoarei. Gerald Simonis, anunțat in urma cu cateva saptamani drept candidatul... The post Rasturnare de situație! Gerald Simonis a parasit Pro Romania și va candida ca independent la funcția de primar al comunei Moșnița Noua appeared first on Renasterea…

- Social-democrații il acuza pe primarul Timișoarei de deturnarea proiectului Timișoara 2021, „cu riscul de a crea un scandal național și internațional”. Potrivit unui comunicat transmis de PSD Timiș, „despotic, ilegal, arogant și dornic sa serveasca clienți de casa ai proiectelor pe bani publici, primarul…