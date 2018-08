Stiri pe aceeasi tema

- De-abia revenit in circuit dupa luni bune de absența (din cauza unei accidentari), Andy Murray a fost nevoit sa se retraga de la turneul de la Washington (inainte de meciul cu Alex De Minaur din sferturi), scoțianul anuntand ca nu va participa nici la Masters-ul de la Toronto.

- Andy Murray s-a retras din turneul de la Washington, la numai o zi dupa ce l-a invins pe Marius Copil in optimile de finala, dupa un meci maraton, care s-a jucat in noapte, pana la ora 3:00. Scotianul ar fi trebuit sa joace azi-noapte in sferturile de finala cu Alex de Minaur, dar a...

- Tenismanul britanic Andy Murray, fost numar 1 mondial, s-a retras de la turneul Washington si nu va participa nici la Mastersul de la Toronto, scrie news.ro.Murray a acuzat faptul ca la Washington a jucat meciul din optimi cu Marius Copil pana la 03.00 dimineata, apreciind ca acest lucru nu…

- Marius Copil, invins de Andy Murray, in optimile turneului de la Washington. Romanul, 27 de ani, 93 ATP, a fost eliminat de scoțianul de 31 de ani, 832 ATP, scor 7-6, 3-6, 6-7. Britanicul a plans la final. Marius Copil a fost aproape de cea mai importanta victorie a carierei in fața triplului caștigator…

- Marius Copil, locul 93 ATP, s a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Washington, cu premii in valoare totala de 2,1 milioane de dolari, informeaza RomaniaTV.net. Marius Copil l a invins in turul doi la Washington pe francezul Jeremy Chardy, locul 43 ATP si…

- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 1.890.650 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (9/7), 6-4, pe bosniacul Mirza Basic, intr-o partida disputata luni. Copil (27 ani), numarul 93 mondial , s-a impus dupa o ora si 28…

- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul ATP de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 1.890.650 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (9/7), 6-4, pe bosniacul Mirza Basic, intr-o partida disputata luni. Copil (27 ani), numarul 93 mondial, s-a impus…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de georgianul Nikoloz Basilasvili, cu scorul de 6-4, 3-6, 6-2, sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Roma, dotat cu ...