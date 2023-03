Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, luni, ca autoritatile din tara noastra trebuie intai sa se ocupe de speranta de viata sanatoasa a cetatenilor, dupa care sa vada daca pot discuta despre o eventuala majorare a varstei de pensionare. El a adaugat ca nu sustine sub nicio forma majorarea varstei…

- DRAMATIC… Un barbat de 35 de ani, din satul Roșiori, comuna Bunești Averești, a fost luat de Poliție și internat la Psihiatrie, dupa ce, intr-un acces de furie, a distrus locuința in care locuiește alaturi de mama sa. Femeia susține ca fiul ei a ajuns intr-o asemenea situație dupa ce a stat mai mulți…

- Moartea subita a jurnalistului Bogdan Socol a șocat toata presa din Romania. Comentatorul sportiv avea 42 de ani și a murit ieri, in timpul unui antrenament. Inima jurnalistului a cedat in urma unui soc hipotermic. Pasiunea pentru inot in ape inghețate i-a fost fatala jurnalistului Bogdan Socol, care…