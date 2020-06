Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un dialog spumos pe Instagram, Gnohere și Moke au raspuns intrebarilor venite din partea fanilor La foarte puțin timp dupa ce a anunțat ca a reziliat contractul cu FCSB, Gnohere a susținut pe contul sau de Instagram un live, in care a stat de vorba cu fostul sau coleg, Wilfred Moke, care a evoluat…

- Intr-un mesaj scris la story, pe contul sau oficial de Instagram, Jador, care a devenit cunoscut datorita show-ului „Puterea dragostei” de la Kanal D, a vorbit despre fosta lui iubita cu care a ramas intr-o relație buna, deși nu mai formeaza un cuplu. Georgiana este cea care l-a impresionat pe artist…

- Fostul senator Gigi Chiru a fost amendat de politisti cu 2.000 de lei, dupa ce sotia acestuia a postat duminica, pe pagina sa de Facebook, imagini cu ei pe malul marii, la Eforie. "Urmare a aparitiei in spatiul public a unor imagini in care doua persoane sarbatoreau un eveniment, in localitatea Eforie,…

- Pandemia de coronavirus continua sa existe in Romania si pe intreg globul, iar echipele sportive constantene se afla in pauza totala. Cum lipsa de activitate este prezenta, oficialii cluburilor de la malul marii incearca sa promoveze diferite activitati pe care sportivii le fac in aceasta perioada.…

- Mai mult de 70 de artiști și creatori de conținut romani care sunt pe val acum se unesc intr-un maraton de livestreamuri pe TikTok: TikTok HomeBall. TikTok este cea mai descarcata aplicație mobila din lume in 2018, unde poți crea și distribui clipuri video de 15 secunde și care iți pune la dispoziție…

- In timp ce intreaga lume se lupta cu pandemia de coronavirus, marii artiști au decis sa iși binedispuna fanii și sa le ofere concerte live, din casele lor. Printre aceștia se numara Backstreet Boys, Mariah Carey, Billie Eilish, Alicia Keys, Shawn Mendes și Camila Cabello, Sam Smith și mulți alții. Fanii…