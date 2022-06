Stiri pe aceeasi tema

Sefa extremei drepte franceze, Marine Le Pen, o fosta candidata la presedintie, a anuntat luni, in fieful sau, la Henin-Beaumont, in Pas-de-Calais, unde a fost realeasa in alegerile legislative din weekend, ca „nu va relua conducerea" Rassemblement National (RN, extrema dreapta) si ca se va consacra…

Deputatul Andrei Lupu, exclus din grupul parlamentar USR pentru defaimarea formațiunii, spune ca a fost sancționat in lipsa sa și ca actuala conducere a partidului nu poate sa faca diferența intre critica și atac la adresa partidului.

Marine Le Pen, invinsa duminica in turul doi al alegerilor prezidentiale din Franta, conform estimarilor, l-a sunat pe Emmanuel Macron si si-a recunoscut infrangerea, informeaza presa franceza.

Marine Le Pen a pierdut alegerile prezidențiale din Franța in fața lui Emmanuel Macron, dar susține ca voturile primite de ea inseamna ca foarte mulți francezi iși doresc o schimbare profunda.

Alegerile prezidentiale franceze au inceput sambata, in arhipelagul Saint-Pierre-et-Miquelon, primul teritoriu francez de peste mari in care s-au introdus buletine de vot in turul doi, in care se infrunta presedintele in exercitiu Emmanuel Macron si Marine Le Pen, reprezentanta extremei drepte, iar…

Candidata extremei drepte la alegerile prezidentiale din Franta, Marine Le Pen, si contracandidatul sau, Emmanuel Macron, presedinte in exercitiu, au calificat vineri drept "socant" pachetul salarial si recompensele in actiuni acordate directorului general de la grupul auto Stellantis, care a devenit…

Presedintele in functie, centristul Emmanuel Macron, s-a plasat pe primul loc in turul intai al alegerilor prezidentiale de duminica din Franta, obtinand 27,85% din voturi si devansand-o pe Marine Le Pen (23,15%), candidata de extrema-dreapta cu care se va intalni in turul al doilea, conform rezultatelor…

Cu doua zile inainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, un nou sondaj, realizat de Elabe-Opinion, pentru BFMTV/L'Express/SFR, ii arata din nou pe Emmanuel Macron și Marine Le Pen aproape la egalitate. Primul este creditat cu 26% din intențiile de vot fața de 25%, informeaza publicația entreprendre.fr.