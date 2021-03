Stiri pe aceeasi tema

- Marinarii salvati dupa ce cargoul "Volgo Balt 179" s-a scufundat in Marea Neagra au fost adusi, vineri dimineata, in dana pentru pasageri din portul Constanta, la fata locului fiind prezente mai multe echipaje SMURD si ale Serviciului de Ambulanta Judetean.

- Reprezentantii Grup Servicii Petroliere (GSP) au anuntat, joi seara, ca au sistat actiunea de cautare a marinarului disparut in Marea Neagra dupa scufundarea cargoului "Volgo Balt 179", noua dintre cei zece membri ai echipajului salvati urmand sa fie transportati la dana pentru pasageri a portului Constanta.

- Ambasada Rusiei la Bucuresti precizeaza ca nava ''Volgo Balt 179'', scufundata joi dimineata in Marea Neagra la 70 de mile marine de portul Constanta, naviga sub pavilionul Insulelor Comore, nu al Federatiei Ruse. ''Potrivit filialei Registrului maritim rus din Constanta, nava 'Volgo Balt…

- O nava care avea la bord 13 marinari s-a scufundat in Marea Neagra, iar doua persoane au decedat, operațiunea de salvare fiind in derulare, potrivit Grup Servicii Petroliere. Este vorba despre nava Volgo Balt 179 pe care se afla un echipaj ucrainean, conform sursei citate. Aceasta s-a scufundat la peste…

