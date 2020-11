Stiri pe aceeasi tema

- Patru navigatori, intre care si un roman , aflati la bordul unui tanc petrolier au fost rapiti de pirati din Golful Guineei. Printre cei 23 de marinari de pe nava se aflau rusi, romani si filipinezi. In prezent, nava se afla in siguranta cu restul echipajului la bord. Potrivit unui comunicat al Sindicatului…

- MAE anunța constituirea unei celule de criza interinstituționale in cazul unei nave care ar fi fost atacata de pirați in Togo și mai mulți membri ai echipajului, intre care un roman, ar fi fost rapiți. Cu privire la informațiile din mass media internaționala privind un incident produs la data de 29…

