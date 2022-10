Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Banel Nicolița a marturisit ca regreta ca a divorțat de fosta soție și ca și-a pierdut familia. Ce a recunoscut fostul internațional roman, dupa doi ani de la separare. Fostul fotbalist a vorbit deschis despre acest subiect.

- Costel Biju a ajuns de urgența pe mana medicilor, asta dupa ce a ramas fara voce in timp ce canta la un eveniment. Celebrul manelist a povestit tot ce s-a intamplat, in exclusivitate pentru Antena Stars. Iata cum se simte cantarețul acum!

- Victor Socaciu jr. e baiatul Marinei Almașan și al regretatului Victor Socaciu. Tanarul are planuri mari de viitor, dupa cum a anunțat mama lui intr-un interviu pentru impact.ro . Se muta in curand din Romania. Victoraș, așa cum e alintat in familie, a absolvit de ceva vreme facultatea și deja profeseaza…

- Emily Burghelea, fosta prezentatoare a emisiunii „Vorbește lumea”, nu a ascuns niciodata ca iși dorește al doilea copil. Și cum bebelușul se lasa așteptat, vedeta iși luase gandul de la aceasta dorința. Nu a ținut secreta sarcina și nici nu a avut vreun semnal in acest sens. Cand a ajuns de urgența…

- Georgiana Lobonț a trecut prin clipe grele, dupa ce s-a imbolnavit și și-a pierdut vocea. Artista povestește ca a ramas muta și nu mai putea scoate niciun cuvant, oricat incerca. Ea a ajuns de urgența la spital și a cerut intervenția rapida a medicilor.

- Simona Florescu a fost tot timpul o femeie frumoasa, insa cu toții se intreaba care e secretul pentru care fosta soție a lui Ion Dichiseanu arata atat de bine. In direct la Antena Stars, cantareața a marturisit cum are grija de corpul ei.

- Iulia Salagean a dezvaluit identitatea persoanei cere ar harțui-o in mediul online, cu ajutorul unor conturi false. Fosta soție a lui Alex Bodi o acuza pe actuala iubita a afaceristului ca i-a trimis mesaje jignitoare, din „frustrare”. Iata ce a declarat blondina la Antena Stars!