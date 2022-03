Stiri pe aceeasi tema

Consilierul județean PSD, Mircea Manolache, a publicat pe Facebook un mesaj in care preia temele propagandei ruse legat de razboiul din Ucraina și in care acuza autoritațile din Romania ca sunt „slugile" Occidentului, scrie Ziarul de Iași.

In cadrul intanirii dintre președintele Klaus Iohannis și viepreședintele american Kamala Harri, inaltul oficial ameican a remarcat parteneriatul cu Romania și reacția romanilor in criza refugiaților din Ucraina

Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Joi, oficialul american s-a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis.

Presedintia SUA analizeaza in mod activ posibilitatea unei vizite a vicepresedintelui Kamala Harris in Polonia si Romania, pentru a demonstra solidaritatea cu aliatii din Europa de Est in contextul interventiei militare ruse in Ucraina, afirma surse de la Washington.

Pentru moment, in Romania, unde efectul energiei mai scumpe se adauga materiei prime și unui an agricol se pare nu la fel de bun (seceta), am putea vedea prețuri mai ridicate pentru paine.

Analistul politic Cozmin Gușa susține ca Romania pozeaza in carne de tun in plin conflict militar dintre Rusia și Ucraina. Gușa atenționeaza ca Rusia nu avea nevoie de acest conflict militar, insa ca SUA profita din plin de razboiul din Ucraina.

Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca primarul Mihai Chirica si seful Consiliului Judetean Costel Alexe sunt nefrecventabili si ar trebui sa-si dea demisia pentru a fi organizate alegeri anticipate pana la sfirsitul acestui an.

