Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a anunțat ca renunța la Ordinul „Steaua Romaniei”. Asta dupa ce președintele roman i-a acordat președintelui Curții de Conturi, Marian Lupu, Ordinul „Steaua Romaniei”, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele Ungariaie, Katalin Novak, va efectua o vizita oficiala, saptamana viitoare, miercuri, la Bucuresti, la invitatia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- „Lent, dar sigur, statul acesta al specialilor gonește oamenii din Romania”, afirma Claudiu Nasui, dupa ce Salvați Copiii a aratat ca mai mult de 2 din 5 dintre copiii ai caror parinți lucreaza in strainatate au ramas in țara: „ cum spune președintele nostru tradator”. Fii la curent cu cele…

- Klaus Iohannis a decorat mai multe personalitați din Germania. Este vorba despre prof. dr. dr. h. c. Bernd Fabritius, prof. dr. h. c. Hans-Peter Niedermeier, dr. h. c. Barbara Stamm, prof. dr. med. Wolfgang Schramm, prof. dr. med. Wolfgang Schramm și Uwe-Volker Fabritius Fii la curent cu cele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis vineri, 22 iulie 2022, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea și funcționarea Academiei Oamenilor de Știința din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- A fost o mare onoare sa reprezint Romania in Franța timp de peste șase ani, susține Luca Niculescu, ca prim[ reacție dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul pentru rechemare acestuia in Romania. „O etapa se apropie de sfarșit, o alta se pregatește sa inceapa. Și va fi tot pentru Romania”, precizeaza…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis Președintelui Statelor Unite ale Americii, Joseph R. Biden, Jr., o scrisoare cu ocazia Zilei Independenței SUA, prilej cu care a adresat felicitari poporului american, atat in nume personal, cat și din partea poporului roman. Fii la curent…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, anunța ca țara noastra intra intr-o noua etapa a in programul de reactoare modulare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…