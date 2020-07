Maria mai avea putin sa nasca Maria mai avea putin sa nasca si, pentru ca era o sotie iubitoare, ii spune sotului ei: – Dragul meu, eu te inteleg. Ia si tu niste bani si du-te la un bordel, ca nu ma supar. Ion, fericit, ia banii si pleaca. Dupa putin se intoarce acasa, iar Maria il intreaba mirata: – Ce-i cu tine, Ioane? Te-ai razgandit? De ce-ai venit asa devreme? – Nu, draga. Cand coboram scarile, m-am intalnit cu nevasta lui Vasile. M-a intrebat unde ma duc si mi-a propus o afacere: sa merg la ea si sa impartim banii pe din doua. Asa ca am facut si economie. – Fir-ar a naibii de cocota! izbucneste Maria infuriata. Cand… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

