- Anuryh, fosta ispita de la Insula Iubirii, a trecut prin momente grele in urma cu mai mulți ani. Bruneta a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars unde a povestit ca a fost aproape sechestrata in clubul unde lucra ca animatoare!

- Paula Chirila a fost luata cu Ambulanța, de urgența, direct din platoul emisiunii Xtra Night Show, de pe Antena Stars. Actrița acuza dureri in zona abdominala inca de la incepuțul emisiei.

- Maria Ilioiu face apel la adresa autoritaților! Cu ce probleme se confrunta ispita de la Insula Iubirii, dupa ce i-a fost distrus tenul? Focoasa blondina s-a plans fanilor de pe rețelele de socializare!

- Nimic nu pare sa ii fi mers bine, in anul care tocmai a trecut, frumoasei ispite de la „Insula Iubirii”. Maria Ilioiu este insa pregatita pentru schimbari radicale și spera ca 2021 va fi un an mult mai bun. Ea le-a dezvaluit fanilor ce planuri de viitor are.

- Brigitte Pastrama nu a mai suportat, așa ca a rabufnit in direct, la Antena Stars. In timp ce nu iși vedea capul de treburii pentru a-l ajuta pe fiul sau sa se instaleze mai repede in noul sau apartament, fiul ei și iubita acestuia i-au pui vedetei rabdarea la incercare in cel mai crunt mod posibil.

- Nu mai este ispita la „Insula Iubirii”, insa face furori in mediul online. In ultima vreme Maria Ilioiu iși surprinde fanii cu tot felul de schimbari de look. Vedeta incearca sa gaseasca cea mai buna varianta a ei, iar pentru acest lucru cere și parerea internauților.