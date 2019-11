Stiri pe aceeasi tema

- Boala a lovit fara veste și ni l-a luat pe colegul nostru Moțica Mihai, unul dintre luptatorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, un om, un polițist și un prieten deosebit. A fost tenace, devotat, serios și discret și a luat parte, cu entuziasm, la toate misiunile in care a fost trimis, alaturi de…

- „Vedeam inspre Sud, Sud-Est o Mare de oameni; o mulțime uriașa de protestatari sub un cer de noapte. Oamenii protestau pașnic, cand, la un moment dat, peste capetele lor trece o lumina roșie ca de laser, ce-i invaluie pe toți. Oamenii au inceput sa devina mai plini de energie, mai euforici. Citeste…

- „In aceasta dimineața, ma trezește o lumina alba și stralucitoare, lumina ce-mi arata inspre apus, cum tot pamantul era acoperit de ape involburate. Citeste si Mesajul care i-a indurerat pe romani. "Trebuie sa ma internez in spital" Dragii mei, eu am mai scris adeseori despre inundații…

- "Dragii mei, in aceasta noapte, m-a trezit un glas tare inspaimantat: Cutremur! E cutremur diseara! Clipa in care, dragilor, aud un huruit puternic,și am in fata ochilor inchiși,o imagine de coșmar. Cutremurul era puternic, iar cladirile, blocurile se daramau precum castelele de nisip din…

- Maria Ghiorghiu sustine pe blogca locuitorii din mai multe regiuni vor avea de suferit pentru ca pamantul se va usca atat de tare, incat nimic nu va rodi. Maria Ghiorghiu, profetie INGOZITOARE pentru Romania. "Va DISTRUGE TOT ce va intalni in calea sa!" Clarvazatoarea a subliniat ca,…

- Maria Ghiorghiu are o noua premonitie teribila pentru cititorii ei. Aceasta a publicat pe blog un mesaj de-a dreptul terifiant ce se leaga de un cutremur puternic, de care toata lumea va auzi la un moment dat.

- Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu le da din nou temeri și le face pielea de gaina cititorilor ei. Aceasta a publicat pe blogul sa un mesaj de-a dreptul terifiant ce se leaga de un cutremur puternic, de care toata lumea va auzi, la un moment dat.

- Maria Ghiorghiu a facut pe blogul sau o postare care iți da fiori! Celebra clarvazatoare susține ca in curand se va produce o tornada de proporții și vremea va fi una extrem de periculoasa, dar și capricioasa.