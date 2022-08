Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile moldovenești in Rusia in prima jumatate a anului 2022 au scazut cu 9%, pana la 116,9 milioane de dolari, comparativ cu aceeași perioada a anului 2021, informeaza Noi.md cu referire la infomarket.md. {{634167}} In același timp, Biroul Național de Statistica susține ca livrarile de produse…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic, valabila pana miercuri seara, in Moldova, Maramures, Transilvania, nordul Munteniei, al Dobrogei si local la munte. In schimb, regiunile vestice si sudice se afla sub Cod galben de canicula, pana…

- Portal Noi.md, in cadrul proiectului "Traseu pentru Weekend", ofera internauților posibilitatea de a descoperi locuri noi și interesante din Moldova pentru a le vizita in weekend. In cel de-al treilea epizod al proiectului, spectatorii pot afla despre traseul cu o lungime de 86 km amplasat de la imensa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat ca astazi vor fi averse de ploaie și vijelii in 26 de județe din Romania. Specialiștii au instituit cod galben. Avertizarea este valabila duminica in intervalul orar 13.00 – 23.00. In intervalul menționat, in Crișana, Maramureș, Transilvania, la munte…

- Ziua cea importanta se apropie. Summitul Consiliului Europei va avea loc la Bruxelles la sfirșitul acestei saptamini de lucru. In cadrul acestuia, statele membre ale UE vor decide cu privire la statutul de candidat la aderarea la UE pentru Moldova. Acest lucru poate avea un impact semnificativ asupra…

- Marius Ghincea, cercetator in stiinte sociale si expert in politici publice, explica intr-un interviu pentru „Adevarul” ce urmeaza pentru Ucraina si Moldova in drumul spre integrarea europeana. Expertul spune ca cele doua state vor fi nevoite sa treaca printr-un „purgatoriu”, care ar putea dura decenii…

- Justin Bieber, in varsta de 28 de ani, a revenit cu explicații, dupa ce și-a anulat, in ultim moment, mai multe concerte pe care ar fi trebuit sa le susțina in țara natala, in cadrul unui turneu. Justin Bieber a distribuit un clip video, de aproximativ trei minute, in care le explica fanilor boala cu…