Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Artista se numara printre vedetele extrem de rezervate cu privire la viata privata. A marturisit adesea ca nu are iubit pentru ca are ghinion in dragoste.Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Este una dintre cele mai voci din Romania, motiv pentru care se bucura…

- Florin Salam a postat pe rețelele de socializare un videoclip prin care le-a marturisit fanilor care este, de fapt, starea lui, dupa ce a s-a spus ca a murit. Cum a reacționat cunoscutul manelist la știrea falsa care i-a șocat intreaga familie. Știre in curs de actualizare.

- Theo Rose și Anghel Damian formeaza un cuplu, iar recent, cei doi au fost surprinși impreuna, dupa ce o perioada și-au ținut relația ascunsa. Acum, aceștia nu se mai feresc, iar artista a pubicat primele imagini in care apare alaturi de fostul iubit al Liei Bugnar. Interpreta și-a luat fanii prin surprindere…

- Primele imagini cu Walter Zenga dupa ce s-a afișat oficial, alaturi de fosta soție, Raluca Zenga, in Romania. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins ce face antrenorul atunci cand nu este cu mama copiilor sai.

- Este veste mare in showbizul romanesc. Sambata, Raluca Pascu s-a pozat alaturi de partenerul ei de viața și fetițele sale, iar imaginile au facut furori pe internet. Toata lumea a crezut ca au fost invitați la un eveniment, dar a fost vorba chiar despre cununia lor. Raluca Pascu și Ibrahim, partenerul…

- In scurt timp, Raluca Pascu va deveni mama pentru a treia oara. Fosta soție a lui Pepe a postat mai multe fotografii cu burtica de gravida pe una dintre rețelele de socializare. Dupa ce a divorțat de Pepe, Raluca Pascu și-a refacut viața alaturi de Ibrahim. Fosta soție a prezentatorului de la „Te cunosc…

- Irina Tanase pare ca și-a refacut viața dupa desparțirea de Liviu Dragnea. Ea a fost vazuta in compania noului ei iubit, multimilionar Roger El Akoury, care este supranumit și „Regele medicamentelor”. Barbatul are cu 23 de ani mai mult decat ea și, in trecut, a deținut lanțul de farmacii Sensiblu. Irina…