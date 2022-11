Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Balan este prim-dirijor al Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau de 55 de ani, fiind cel mai longeviv dirijor din Romania. De-a lungul carierei sale, Ovidiu Balan a condus orchestre simfonice din SUA și Europa și a caștigat numeroase premii și distincții, noteaza adevarul.ro. Ovidiu Balan este…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale. Este vorba despre un nou tip de pensie pentru romani, iar produsul va fi facultativ si se adreseaza persoanelor fizice care vor sa economiseasca pent

- Zeci de mii de romani vor fi amanați cu 20 de ani la pensie, dupa ce premierul nu a reușit sa renegocieze la Bruxelles capitolul pensii din PNRR. Romania va trebui sa aplice astfel regulile asumate inițial in privința varstei de pensionare. Astfel, nu vom mai avea pensionari la 45 de ani, indiferent…

- Politic Florin Piper-Savu, deputat PSD: Demnitate pentru seniori / Declarație politica octombrie 19, 2022 10:19 Salariatii cu venit minim si pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult povara inflatiei. In luna septembrie indicele preturilor de consum a crescut peste asteptari, cu…

- Arșinel era printre cei mai bine platiți actori din Romania, conform ultimei declarații de avere.Averea lui va fi imparțita de cei doi fii ai acestuia, Bogdan Arșinel și Cristian Arșinel.El deținea doua terenuri la Sinaia și Crevedia. In plus, actorul mai avea in proprietate un apartament in București,…

- Tora Vasilescu, care a ieșit de cațiva ani la pensie, a dezvaluit intr-un interviu pentru Fanatik ce factura uriașa a primit la energie electrica. Actrița nu a mai participat la spectacole, la evenimente, se intreține din pensia pe care o are din cariera ei in actorie. Ultima factura primita de Tora…

- George Simion a dezvaluit ce propune partidul pe care-l conduce cu privire la pensii. Șeful Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) a vorbit despre pensiile speciale și despre un proiect legislativ al formațiunii in fruntea careia se afla deputatul. Propunerea partidului este ca nicio pensie din Romania…

- Un numar de 4.794.524 pensionari era inregistrat in august 2022 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.734 lei, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), scrie Agerpres. Dintre acestia, 710.848 aveau perioade lucrate in agricultura, pensia medie fiind de 508 lei. Din…