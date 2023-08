Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul s-a produs, marți dimineața, la ieșirea din Roșiori de Vede spre Draganești de Vede, cand utilajul feroviar a deraiat și a ieșit de pe șine, informeaza Ziarul Teleormanul.”O victima inconstienta, in stop cardio-respirator, se intervine cu doua autospeciale de descarcerare, o autospeciala…

- Trei persoane si-au pierdut viata si ale doua au fost ranite grav intr-un accident rutier care a avut loc sambata la intersectia dintre doua drumuri judetene, in judetul Sibiu. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar unul dintre ele s-a rasturnat, ramanand pe plafon, scrie cotidianul local Ora de Sibiu.Accidentul…

- Garda de intervenție Blaj intervine, miercuri, pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe DN14B, pe raza localitații Glogoveț. Este vorba despre doua autoturisme implicate și doi participanți la trafic. Una dintre persoanele implicate in accident este conștienta…

- O femeie a fost luata sambata dupa-amiaza de viitura, in apropiere de satul Albesti Ungureni, localitatea Albești, judetul Arges, Localnicii au reușit sa o scoata din apa, moment in care femeia se afla in stop cardio-respirator. Un echipaj SMURD ajuns la fața locului a efectuat manevre de resuscitare,…

- Un accident grav a avut loc duminica, in zona Academiei Militare, din Bucuresti, dupa ce doua masini s-au tamponat, iar una din ele a ricosat si a lovit un foodtruck de alaturi. Patru persoane au ajuns la spital, printre care si un barbat care s-a speriat, s-a inecat cu mancarea și a intrat in stop…

- Oficialii Inspectoratului de Politie Judetean Alba au declarat, vineri, la solicitarea news.ro , ca politistii au deschis o ancheta dupa ce au fost sesizati de catre reprezentantii Spitalului Municipal Aiud cu privire la decesul unei paciente.Sursa citata a precizat ca verificarile se fac in rem, cu…

- Vica Blochina s-a dus de urgența la un spital privat, deoarece urmeaza sa fie supusa la o operație. Pe rețelele personale de socializare, vedeta a postat un videoclip cu ea de pe patul de spital, unde a vorbit despre ce iși va face. Iata postarile ingrijoratoare pe care le-a facut blondina!

- Un barbat a murit, sambata, dupa ce a coborat din avionul care il aducea de la Londra la Satu Mare. Se pare ca a intrat in stop cardio-respirator, iar medicii nu l-au mai putut resuscita, scrie Mediafax.Barbatul a intrat in stop cardio-respirator la scurt timp dupa ce a coborat din avionul cu care…