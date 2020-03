Stiri pe aceeasi tema

- La tragerea Loto 6/49 de astazi, 1 martie 2020, s-a caștigat premiul de categoria I, in valoare de 8.199.947,52 lei (peste 1,7 milioane euro), anunta Loteria Romana.Biletul norocos a fost jucat la agenția 03-006 din Pitești și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul biletului…

- Un report in valoare de peste 6 milioane lei (peste 1,25 milioane de euro) este in joc la tragerea de duminica a jocului Joker, categoria I, si de aproximativ 7,6 milioane lei (aproximativ 1,58 milioane de euro) la aceeasi categorie a jocului Loto 6/49, informeaza Loteria Romana, conform Agerpres.La…

- Un report in valoare de 5,32 milioane lei (peste 1,1 milioane de euro) este in joc la tragerea de duminica a jocului Joker, categoria I, si de 5,25 milioane lei (aproximativ 1,1 milioane de euro) la aceeasi categorie a jocului Loto 6/49, a informeaza Loteria Romana, potrivit Agerpres. La Noroc, reportul…

- Joi, 13 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 9 februarie, Loteria Romana a acordat 24.115 castiguri in valoare totala de 1.365.216,01 lei.La Loto 6 49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare…

- Un roman este mai bogat cu peste 782.000 de euro dupa ce a caștigat la loto chiar de Revelion. Biletul a fost jucat la o agenție din județul Caraș Severin, iar norocosul caștigator a platit pe acesta doar 30 de lei, a anunțat Loteria Romana.”S-a caștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 invaloare…

- Marele premiu la Loto 6/49, in valoare de peste 4,8 milioane de euro, a fost castigat cu un bilet de 14 lei, jucat la o agentie din Satu Mare. ”S-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 22.954.442,36 lei (peste 4,8 milioane euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 30-023 din…