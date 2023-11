Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu de Formula 1 al Braziliei de pe circuitul Interlagos din Sao Paulo va ramane in calendar cel puțin pana in 2030, dupa ce a obținut o prelungire a contractului pe cinci ani, a anunțat vineri forul sportiv.

- Triplul campion mondial de Formula 1 al echipei Red Bull, Max Verstappen, a invins atat vremea, cat și pe rivalii sai și a obținut pole position pentru Marele Premiu de la Sao Paulo, intr-o sesiune de calificari intrerupta vineri la Interlagos din cauza c

- Marele Premiu al Braziliei de Formula 1, care se desfasoara pe circuitul Interlagos din Sao Paulo, a fost prelungit pana in 2030, a anuntat vineri promotorul campionatului mondial de Formula 1.Intr-un comunicat de presa publicat inaintea celei de-a 40-a editii a Marelui Premiu al Braziliei disputat…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat duminica Marele Premiu al Mexicului, doborand cu aceasta ocazie recordul de victorii intr-un singur sezon in Campionatul Mondial de Formula 1. Verstappen a semnat duminica al 51-lea succes din cariera sa in Marele Circ, egalandu-l astfel pe francezul…

- Max Verstappen (Red Bull) a caștigat Marele Premiu al Statelor Unite și a ajuns la a 50-a victorie in Formula 1, la doua saptamani dupa ce si-a asigurat titlul de campion mondial pentru al treilea an consecutiv.

- In aceasta seara, de la ora 22:00, va avea loc Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, a 18-a cursa a sezonului, care va avea loc pe Circuit of the Americas, in Austin, Texas. Intrecerea cu Charles Leclerc (Ferrari) in pole-position va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 3, OrangeSport…

- Azi, de la ora 15:00, are loc Marele Premiu de Formula 1 din Singapore. Cursa de Formula va fi liveTEXT pe GSP.ro, in direct la TV pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. live de la 15:00 » Marele Premiu de Formula 1 din Singapore Pentru a doua oara la rand, spaniolul Carlos Sainz (Ferrari) a fost…