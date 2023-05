Stiri pe aceeasi tema

- Concertul de incoronare a incheiat duminica a doua zi de festivitati pentru britanici, dupa un „pranz mare” insorit. Dupa fastul incoronarii de sambata, dupa quiche-urile si prajiturile „marelui pranz”, concertul de langa Castelul Windsor a venit sa incheie cea de-a doua zi a festivitatilor, scrie news.ro.Aproximativ…

- Printul William i-a adus un omagiu tatalui sau, regele Charles III al Marii Britanii, in deschiderea unui concert extraordinar sustinut pentru a marca incoronarea regelui, care a avut loc sambata, informeaza Rador."Așa cum spunea bunica mea cand a fost incoronata, incoronarile sunt o declarație a…

- De la ora locala 12:00, in Marea Britanie se da startul "Marelui dejun al incoronarii", organizat duminica, in cadrul celor trei zile de festivitati ocazionate de incoronarea regelui Charles al III-lea si a reginei consoarte Camilla, potrivit Agerpres. Mii de evenimente vor avea astfel loc in toata…

- Inaltul comisariat al ONU pentru refugiati (UNHCR) a invitat vineri statele lumii sa primeasca refugiati din Sudan, chiar in pofida obstacolelor birocratice, informeaza dpa, potrivit Agerpres. CITESTE SI Video| Istoria abatiei Westminster, locul incoronarii regelui Charles al III-lea 14:59 0 Video|…

- Primaria Pitești a organizat un tur al șantierelor din Pitești, joi, 6 aprilie. Printre numeroasele obiective vizitate au fost și doua strazi, “Sergent TR Constantin Comanescu”, de pe Calea Campulung, și “Marta Radulescu”. Strada “Constantin Comanescu” era o strada de pamant de 281 m. A fost asfaltata…

- Mii de persoane au manifestat sambata la Tirana, la apelul opozitiei, pentru a cere demisia premierului Edi Rama, pe care il acuza de coruptie si pe care il considera vinovat de agravarea saraciei in Albania, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nr. 4977/08.02.2023 Anunt de licitatie 1.Informatii generale privind autoritatea contractanta, precum: denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, datele de contact, persoana de contact: Municipiul Turda, Piata 1

- Consumatorii din strada P. Zadnipru, 18, 16/1 din capitala vor ramine joi, 9 februarie, fara apa la robinet. Deconectarile sint planificate 09.00 și 18.00, timp in care SA „Apa-Canal Chișinau” va efectua lucrari de inlocuire a robinetelor și apometrelor, transmite IPN. Tot joi, de la ora 09.00 și pina…