Marele exod al armenilor – 120.000 de etnici

Cei 120.000 de etnici armeni din Nagorno-Karabah vor pleca in Armenia intrucat nu vor sa traiasca in cadrul Azerbaidjanului si se tem de o epurare etnica, a declarat – duminica- conducerea regiunii pentru Reuters. Anterior, premierul armean Nikol Pashinyan declarase ca armenii din Karabah vor parasi probabil regiunea si ca Armenia este pregatita sa ii primeasca, in urma unei infrangeri suferite saptamana trecuta in fata Azerbaidjanului intr-un conflict care dateaza de la prabusirea Uniunii Sovietice. Armenii din Karabah, un teritoriu recunoscut la nivel international ca facand parte din Azerbaidjan,…