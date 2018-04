Duminica, 29 aprilie, de la ora 11, barladenii sunt invitați la conferința cu tema „Marea Unire de la 1918”, organizata de Muzeul „Vasile Parvan” la sediul central. Va vorbi prof.univ.dr. Ion Agrigoroaiei, din Iași. „Anul 2018 marcheaza un secol de la Marea Unire din 1918, in ziua de 1 Decembrie, «ziua cea mai mare a neamului romanesc», așa cum o numea Eugen Lovinescu. Marea Unire are ca rod nu doar credința neamului romanesc, ci și perseverența, dorința, taria și sacrificiul facut pentru acest vis, visul neamului romanesc de a avea propriul stat in care sa munceasca și sa iși duca pana la capat…