Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul guvernului Greciei, Kyriakos Mitsotakis, se va intalni cu președintele Turciei, Erdogan, la summit-ul NATO de la Vilnius, și va discuta cu acesta realizare unor „progrese importante” pentru apropierea celor doua țari și incalzirea relațiilor diplomatice dupa mai mulți ani de dispute,…

- Kremlinul a anuntat vineri, 7 iulie, ca va urmari „de foarte aproape” discutiile dintre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, asteptat sa ajunga spre seara in Turcia, si omologul sau Recep Tayyip Erdogan. „Vom urmari de foarte aproape rezultatele negocierilor si ne vom mentine parteneriatul constructiv…

- Pentru prima data dupa 11 ani, la 30 mai, directorul Agenției Centrale de Informații (CIA), William Burns, s-a aflat in vizita la Atena, capitala Greciei, efectuand apoi si o vizita secreta la Alexandroupolis (Dedeagac, in lb.turca-n.trad.) Pentru prima data dupa 11 ani, la 30 mai, directorul Agenției…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg se declara ”deplin increzator” in privinta aderarii Suediei la Alianta Nord-Atlantica, dupa realegerea presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan , care a blocat pana in prezent aceasta candidatura, relateaza News.ro . ”Sunt deplin increzator cu privire la faptul…

- Pe masura ce competitia pentru functia suprema in Turcia intra in faza finala dinaintea celui de-al doilea tur, atentia observatorilor politici s-a concentrat si asupra altor doua state balcanice: Grecia si Bulgaria. In ambele tari, ultimele zile au generat asteptari privind o mai buna stabilitate politica,…

- Pe masura ce in Turcia au loc alegeri electorale, țara vecina și-a exprimat deschiderea cu privire la un dialog amical. Prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis declara ca și-ar dori, ca astfel, sa fie rezolvate diferendele pe baza dreptului international si a dreptului marii.

- O noua era in relatiile dintre Grecia si Turcia poate fi iminenta dupa apropiatele alegeri din cele doua tari invecinate, a apreciat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu aparut vineri in cotidianul grec Kathimerini, transmite DPA, preluata de Agerpres.

- In capitala Greciei, Atena, sunt avansate numeroase supozitii privind decizia Departamentului de Stat al SUA de a aproba vanzarea de kituri Link-16 Turciei pentru modernizarea avioanelor F-16, scrie Hurriyet, potrivit Rador. Este un mesaj pentru Erdogan? In articolul publicat de cotidianul Ta Nea,…