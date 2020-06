Marea Britanie: Statuia fondatorului cercetașilor va fi înlăturată de autorități O statuie a barbatului care a fondat mișcarea cercetașilor va fi înlaturata din portul Poole datorita temerilor ca ar fi pe &"o lista de atac&", relateaza BBC.​



Consiliul local Bournemouth, Christchurch and Poole a anunțat înlaturarea statuii lui Robert Baden-Powell la recomandarea poliției pentru a fi protejata, adaugând ca admite faptul ca unele aspecte ale vieții sale sunt considerate &"mai puțin demne de comemorare&".



Baden-Powell, care a decedat în 1941 la vârsta de 83 de ani, a fost criticat de activiști care l-au acuzat de rasism, homofobie și… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

