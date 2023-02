Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare actiune sindicala declansata in ultimele decenii in Marea Britanie a scos in strada conductori de tren, lectori si profesori universitari, functionari publici si profesori, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul brazilian al apararii, Jose Mucio, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Armata ar fi jucat un rol direct in revoltele care au avut loc in urma cu doua saptamani, cand mii de persoane au luat cu asalt si vandalizat cladirile guvernamentale din capitala Brasilia, scrie Rador. Fii…

- Calatorii din China care vor sosi in Marea Britanie saptamana viitoare nu vor fi supuși la sosire la testele obligatorii de COVID-19, a anunțat luni ziarul britanic "The Independent", citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primii oaspeți ai Hotelului de Gheața de la Balea Lac erau așteptați ieri din Marea Britanie. Construcția hotelului a fost foarte dificila in acest an, din cauza oscilațiilor mari de temperatura și a zapezii foarte puține, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O instanța de judecata din Marea Britanie a condamnat la opt ani de inchisoare un lider al unei grupari kurde de trafic de persoane. Sentința a fost pronunțata in absența, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Marea Britanie a aprobat ieri deschiderea primei mine noi de carbune de adancime din ultimele decenii, un proiect care ar putea impiedica Regatul Unit sa iși atinga obiectivele in materie de clima, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza, noteaza agenția Rador, citand ziarulromanesc.net. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Marea Britanie continua sa achiziționeze petrol rusesc, in ciuda sustinerilor autoritaților britanice privind incetarea livrarilor din Federația Rusa, informeaza, duminica, publicatia The Sunday Times, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…