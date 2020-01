Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca are informații din surse multiple, inclusiv canadiene, care spun ca Iranul a doborât avionul ucrainean, relateaza Reuters.”Avem informații din surse multiple, inclsuiv de la aliații noștri și de la propriile servicii” care ”indica…

- Premierul britanic Boris Johnson a convenit cu seful guvernului irakian, Adel Abdul Mahdi, intr-o discutie telefonica purtata luni, asupra necesitatii dezescaladarii tensiunilor in regiunea Orientului Mijlociu, transmite Reuters, citand un comunicat de presa difuzat de Downing Street.

- Victoria lui Boris Johnson la alegerile legislative anticipate semnaleaza faptul ca plecarea Marii Britanii din Uniunea Europeana este inevitabila, a comentat vineri deputatul conservator german Norbert Roettgen, dupa ce Partidul Conservator al premierului britanic a obtinut o larga majoritate la scrutinul…

- Premierul britanic in exercitiu Boris Johnson si-a reiterat vineri promisiunea de a realiza Brexitul la 31 ianuarie, in urma victoriei zdrobitoare obtinute de Partidul Conservator la alegerile legislative anticipate de joi, relateaza AFP, Reuters si dpa. Dupa trei ani de dezacorduri, ‘voi pune capat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul federal german Angela Merkel si premierul britanic Boris Johnson au avut o intrevedere "utila" de aproape o ora, marti, cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, dupa o amplificare a tensiunilor asupra dosarului sirian, fara a reusi totusi sa inlature…

- Presedintele american Donald Trump, aflat in vizita la Londra, a apreciat marti ca premierul britanic Boris Johnson este "foarte capabil" si "va face treaba buna", la cateva momente dupa ce a afirmat ca nu vrea sa se implice in campania electorala care se desfasoara in Marea Britanie in vederea alegerilor…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat vineri ca se opune unei noi extinderi a Brexitului dupa data de 31 octombrie în cazul în care Parlamentul britanic va respinge acordul agreat de premierul Boris Johnson cu cele 27 de state membre UE, relateaza Mediafax citând Reuters.„Sper…

- Premierul britanic Boris Johnson anunta un "acord excelent" cu UE pentru Brexit. Lira sterlina crește masiv Premierul britanic Boris Johnson a anuntat joi dimineata pe Twitter ca s-a ajuns la un "nou acord excelent" de Brexit cu Uniunea Europeana. Anunțul vine cu câteva…