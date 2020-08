Stiri pe aceeasi tema

- Premiera negativa in istoria Marii Britanii. Datoria publica a celei de-a doua economii a Europei a depașit doua trilioane de lire sterline, mai mult ca PIB-ul țarii Datoria publica a Marii Britanii a depasit, pentru prima data, pragul de 2.000 de miliarde de lire sterline la finele lunii iulie, pe…

- Marea Britanie intentioneaza sa efectueze o testare extinsa si periodica a populatiei pentru COVID-19, cu obiectivul de a suprima raspadirea noului coronavirus astfel incat sa poata fi relaxate restrictiile – care au afectat economia – fara a declansa un nou val epidemic in aceasta tara ce se numara…

- Vanzarile din publicitate ale companiei Google s-au recuperat dupa ce inregistrasera un declin semnificativ in luna martie, a declarat compania-mama Alphabet, stergand grijile cu privire la prima scadere a cifrei de afaceri din ultimii 16 ani, potrivit Reuters. Google a devenit companie publica pe 19…

- Nissan, al doilea producator auto nipon, a anuntat marti ca se asteapta la pierderi nete de 670 miliarde de yeni (6,35 miliarde de dolari) in actualul an financiar, in urma declinului vanzarilor, pe fondul impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES .…

- Potrivit unui raport independent, cerut anul trecut de Mobile UK, restrictionarea Huawei in lantul de aprovizionare a companiilor de telecomunicatii ar putea intarzia lansarea completa a 5G cu 18 - 24 de luni si ar costa economia Marii Britanii intre 4,5 miliarde de lire sterline si 6,8 miliarde de…

- Media de stat chineza prevede o riposta „publica și dureroasa” împotriva Regatului Unit dupa excluderea Huawei din rețeaua 5G a țarii, relateaza The Guardian, autoritațile de la Beijing anunțând ca vor lua toate masurile necesare pentru a-și proteja interesele.Ca urmare…

- Producatorul american de cipuri grafice Nvidia a depașit Intel la capitalizare bursiera și a devenit cel mai valoros producator american de semiconductori, scrie Reuters.Acțiunile Nvidia au crescut miercuri cu 2,3%, pana la un record de 404 dolari pe unitate, ceea ce a facut ca societatea sa aiba o…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii de peste sapte decenii, sarbatoreste miercuri implinirea varstei de 99 de ani, cu mai putina fanfara decat de obicei, relateaza miercuri Reuters. Philip, ducele de Edinburgh, isi va petrece ziua de nastere in mod privat la…