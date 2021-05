Marea Britanie propune G7 un mecanism rapid pentru a contracara dezinformarea, mai ales cea rusească Regatul Unit doreste ca grupul celor mai bogate sapte state ale lumii, G7, sa instituie un mecanism pentru a contracara rapid propaganda si dezinformarea, în special din Rusia, a declarat ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza duminica AFP și Agerpres.

Chestiunea va fi abordata în cadrul reuniunii ministrilor de externe din tarile G7, care se va desfasura la Londra de luni pâna miercuri.

"Vrem ca G7 sa se uneasca cu un mecanism rapid de respingere, astfel încât, atunci când vedem difuzate aceste minciuni, aceasta propaganda sau stiri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

