Star Inn, din Cornwall, are un gard electric in fața barului, scrie ITV. ”Este acolo pentru pentru distanțarea sociala”, a explicat patronul. Acesta a explicat ca inainte de instalarea gardului fiecare facea așa cum avea chef. Totuși, in majoritatea timpului alimentarea gardului eletric este oprita. Mai mulți clienți spun ca s-au electrocutat din greșeala, dupa... View Article