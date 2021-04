Marea Britanie: Premierul Boris Johnson s-a tuns în ziua ieşirii din lockdown Cozi s-au format luni la intrarea în magazinele din Anglia, în timp ce frizeriile si-au primit clientii disperati, dupa ce la miezul noptii barurile care au terase au început sa serveasca din nou bauturi odata cu încheierea celor trei luni de lockdown impus de guvernul premierului britanic Boris Johnson pentru a opri noul val al pandemiei, relateaza Agerpres.



Campania de vaccinare rapida prin care mai mult de jumatate din populatia adulta din Marea Britanie a primit cel putin prima doza de vaccin anti-Covid-19 a permis reducerea cu mai mult de 90% a numarului cazurilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

