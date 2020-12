Stiri pe aceeasi tema

- Incheierea tranzitiei post-Brexit fara acord este "cel mai probabil" scenariu, a afirmat, duminica dupa-amiaza, premierul britanic, Boris Johnson, iar Marea Britanie a pregatit deja masuri de urgenta, relateaza Mediafax. Negocierile dintre Marea Britanie si Uniunea Europeana pe tema configurarii…

- UPDATE – Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca este foarte probabil ca negocierile comerciale cu Uniunea Europeana sa se prabuseasca si ca Regatul Unit sa paraseasca blocul comunitar la sfarsitul anului fara un acord, relateaza Reuters. ‘Trebuie sa va spun ca, asa cum vad lucrurile acum,…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat miercuri, 9 decembrie, ca niciun lider britanic nu ar putea accepta solicitarile asupra carora „insista, in prezent, Uniunea Europeana”. Conform agenției Reuters, Boris Johnson a adaugat ca, desi este necesar un acord comercial, Marea Britanie poate prospera…

- Negocierile dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana vor fi reluate duminica la Bruxelles, au anunțat premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, relateaza AFP. La rândul sau negociatorul șef al UE, Michel Barnier, a spus ca discuțiile cu omologul David…

- Negocierile post-Brexit sunt, in continuare, blocate de disensiuni. Atat Londra, cat și Bruxellesul prefera un ”no deal” unui acord prost Negociatorul-sef UE al Brexitului Michel Barnier i-a informat miercuri pe ambasadorii Celor 27 ca exista in continuare disensiuni in negocierea viitoarei…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a comunicat duminica cancelarului german Angela Merkel ca trebuie facute progrese in negocierile comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana in urmatoarele zile pentru a acoperi "lacunele semnificative" existente, transmite Reuters., potrivit Agerpres Premierul…

- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- Marea Britanie s-a declarat miercuri "pregatita" pentru un eșec al negocierilor comerciale cu Uniunea Europeana, în continuare în impas și pe finalul perioadei de tranziție post-Brexit, scrie AFP.Într-o discuție telefonica cu președintele Consiliului European Charles…