- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- In luna martie, Primark a inchis toate magazinele sale, cand epidemia de Covid-19 s-a intensificat in Europa, masura care a costat compania vanzari lunare de aproximativ 650 de milioane de lire. La nivelul Europei, aproximativ 68.000 de angajati au fost platiti de catre guverne prin intermediul somajului…

- A doua cea mai puternica economie a Europei ofera vouchere populației ca sa ia masa in oraș și reduce TVA in industria spitalitații. ”Acesta este un moment unic” Guvernul britanic va acorda populatiei vouchere in valoare de jumatate de miliard de lire sterline, in ideea de a creste cheltuielile…

- Caini antrenați pentru detectarea mirosului ar putea detecta cine are COVID-19, anunța cercetatorii. Deși e doar un studiu preliminar, rezultatele sunt foarte incurajatoare.Am vazut, pe durata pandemiei, cat de importante sunt testele de coronavirus. Daca vrem sa ținem numarul de infecții sub control,…