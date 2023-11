Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit a interzis detinerea in scop recreational a protoxidului de azot, cunoscut sub numele de gaz ilariant, o substanta potential periculoasa pentru sanatate si al carei consum a crescut in mod semnificativ, a anuntat miercuri guvernul britanic, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Regatul Unit a acuzat miercuri Rusia ca are in vedere atacarea navelor civile din Marea Neagra folosind mine marine pentru a preveni exportul de cereale ucrainene, transmite AFP, informeaza Agerpres."Informatiile serviciilor(...) sugereaza ca Rusia incearca sa vizeze nave civile care folosesc coridorul…

- Aceasta masura este luata in calcul in Marea Britanie.Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, are in vedere introducerea unora dintre cele mai dure masuri anti-fumat din lume, care ar interzice, de fapt, ca urmatoarea generatie sa mai poata cumpara tigari, scrie The Guardian , citand surse din guvern.Premierul…

- Ministrul german de Interne, Nancy Faeser, a interzis grupul de extrema dreapta Hammerskins Germany, o masura pregatita de peste un an cu ajutorul autoritatilor americane, a anuntat marti Ministerul de Interne de la Berlin, relateaza dpa.O organizatie afiliata grupului numita Crew 38, precum si filialele…

- Retailerii din Marea Britanie au fost obligați sa cheltuiasca 30 de milioane de lire sterline pe „forțele de poliție” private pentru a aresta și a urmari in justiție hoții din magazine, dupa ce „au renunțat” la obținerea ajutorului de la autoritați, scrie Daily Mail, care da exemplul unei romance in…

- Spania, Marea Britanie, Qatar si Emiratele Arabe Unite s-au oferit sa ajute Marocul dupa cutremurul devastator. Ministerul de Interne a transmis intr-un comunicat ca Marocul a raspuns favorabil, "in aceasta etapa", la ofertele acestor patru tari "de a trimite echipe de cautare si salvare", in timp ce…

- Ministerul de Interne al Regatul Unit ia in considerare monitorizarea cu bratari electronice a azilantilor intrati in tara ilegal, scrie presa britanica preluata luni de dpa. Conform cotidianului The Times, oficialii analizeaza aceasta posibilitate de a-i impiedica sa se sustraga controlului pe migrantii…

- Marea Britanie a interzis utilizarea termenului "stat ostil" din cauza posibilelor reacții de indignare din partea Chinei, a anunțat ziarul britanic The Times. Potrivit publicației, Ministerul britanic de Externe a facut modificari in ceea ce privește utilizarea anumitor termeni in documentele sale…