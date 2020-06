Marea Britanie, dobărâtă de coronavirus! Economia Regatului Unit s-a prăbușit pur și simplu Lovitura de proporții primita de a doua economie a Europei. In luna aprilie a inregistrat o scadere dramatica, cu peste 20% comparativ cu luna precedenta. Una dintre cela mai puternice economii ale Europei a primit o lovitura de proporții in luna aprilie. Este vorba de economia britanica care s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta. Potrivit Oficiului National de Statistica este cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, adica din 1997. Motivul acestei lovituri ține de pandemia de Covid-19 și a introducerii la finalul lunii martie a masurilor de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economia britanica s-a contractat in aprilie cu 20,4%, comparativ cu luna precedenta, cel mai semnificativ declin lunar de cand se publica aceste date, respectiv 1997, a anuntat vineri Oficiul National de Statistica (ONS), situatia fiind creata in urma introducerii la finalul lunii martie a masurilor…

- Aproape 43.000 de oameni au murit din cauza covid -19 in regatul Unit, potrivit unor date publicate marti de Oficiul National britanic de Statistica (ONS) - unul dintre cele mai mari bilanturi in Europa, care ridica intrebari in regat despre gestionarea pandemieide catre premierul Boris Johnson, relateaza…

- Marea Britanie inregisteaza cel mai rapid declin trimestrial al economiei de la criza din 2008 și se pregatește de o prabușire anuala istorica de 14% Economia britanica s-a contractat in primul trimestru din acest an in cel mai rapid ritm de la criza din 2008, in urma introducerii masurilor destinate…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…

- Raport include si decesele din comunitate, nu doar cele din spitale, transmite Reuters. Oficiului National de Statistica din Marea Britanie a anuntat ca pana la 10 aprilie avea inregistrate 13.121 de decese, fata de 9.288 - decesele din spitalie anuntate de autoritatile britanice pana la acea…

- Printul William, nepot al reginei Elisabeta a II-a, a inaugurat joi un nou spital de urgenta pentru pacientii cu COVID-19, ce a fost construit in doar opt zile intr-un centru de expozitii situat in cel de-al doilea oras ca marime al Marii Britanii, Birmingham, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Printul…

- Regatul Unit a inregistrat 786 de noi decese ale unor persoane contaminate cu noul coronavirus in 24 de ore, un nou record care ridica la peste 6.000 numarul mortilor de COVID-19 din tara, au anuntat marti autoritatile britanice, relateaza AFP si Reuters. In total, 6.159 de pacienti au murit in spitale…

- Productia industriala a Chinei a inregistrat in primele doua luni din acest an cel mai semnificativ declin din ultimii 30 de ani, deoarece efectele negative ale pandemiei de coronavirus (Covid-19) si masurile stricte luate pentru a tine sub control raspandirea virusului au perturbat semnificativ a doua…