Marea Britanie anulează o parte din planul de 96 miliarde de lire HS2 care prevede construirea de linii ferate de mare viteză ​O buna parte din ramura estica a uriașului plan de linii de mare viteza HS2 a fost anulata, a anunțat ministrul transporturilor din Regatul Unit. Nu va mai fi construita o legatura feroviara de mare viteza între Leeds și Manchester, iar autoritațile din aceste orașe sunt furioase. HS2 este marele proiect de a construi câteva sute de kilometri de linii de mare viteza ce ar putea fi date în folosința între 2029 și 2040. Primele estimari indicau costuri de 32 miliarde de lire, dar pâna la urma s-a ajuns la 96 miliarde de lire sterline.



