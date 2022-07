Stiri pe aceeasi tema

- Numarul estimat al infectiilor COVID-19 din Marea Britanie a crescut cu aproape 800.000 de cazuri intr-o singura saptamana, unele regiuni ale regatului apropiindu-se de nivelurile record atinse in cursul primaverii, transmite vineri DPA. Numarul spitalizarilor este de asemenea in crestere, in contextul…

- Dr. David Nabarro, reprezentantul special al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) in materie de COVID, avertizeaza ca masurile de protecție sunt importante in continuare pe masura ce numarul de infectari este in creștere. Asta se intampla pentru ca virusul evoleaza constant și a devenit ”prea inteligent”,…

- Noua varianta COVID ii ingrijoreaza pe experții in virusologie din cauza faptului ca se raspandește extrem de rapid. Aceasta caștiga teren in India și a ajuns deja in Marea Britanie. Varianta BA.2.75 – supranumita „Centaurus” – a fost detectata pentru prima data in India la inceputul lunii mai. Aici…

- PREGATITI… Presedintele Comisiei de Sanatate a Camerei Deputatilor, Nelu Tataru, a declarat ca „nu mai putem sa jucam cu aceleasi arme ca acum doi ani impotriva Covid-19”. Fostul ministru liberal al Sanatatii considera ca nu ar fi utile noi restrictii acum, dar nu exclude reintroducerea mastii obligatorii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca impreuna cu expertii cauta un nou nume pentru variola maimutei. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca va convoca o intalnire de urgenta saptamana viitoare pentru a stabili daca focarul va fi clasificat drept urgenta de sanatate…

- Bill Gates, avertisment sumbru despre o noua varianta de Covid-19: „Ceea ce este mai rau ar putea sa urmeze. Sunt necesare urgent noi vaccinuri” Bill Gates, avertisment sumbru despre o noua varianta de Covid-19: „Ceea ce este mai rau ar putea sa urmeze. Sunt necesare urgent noi vaccinuri” Miliardarul…

- Epidemia alarmanta de hepatita la copii ar fi putut fi cauzata de inchiderea Covid, care a slabit imunitatea, spun șefii din domeniul sanatații, in timp ce alți doi copii au nevoie de transplant de ficat in Marea Britanie și zeci de copii sunt bolnavi, informeaza pe larg publicația britanica Dailymail.…

- Aproape toți locuitorii din Java, cea mai populata insula din Indonezia, au anticorpi impotriva COVID-19, datorita unei combinații de infecții anterioare și a vaccinarii impotriva virusului, a aratat un studiu comandat de guvern, scrie Reuters. Studiul din martie, efectuat pe 2.100 de persoane, realizat…