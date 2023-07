Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand pisica ta arata aceste semne de incredere in tine, este un indicator al unei legaturi puternice și armonioase:Mananca din mana taAtunci cand o pisica iși arata increderea in tine, este dispusa sa primeasca hrana direct din mana ta. Acest gest demonstreaza ca pisica se simte in siguranța…

- Guvernul unei țari din Europa a propus ca aplicația Whatsapp sa fie interzisa. Proiectul este inca in dezbatere și vine din dorința de a reduce riscurile cu privire la siguranța online, mai ales ca printre cei mai expuși sunt copiii.

- Macromex, unul dintre jucatorii principali din industria alimentara romaneasca, alaturi de Next Root Management Systems, furnizor de consultanța HoReCa, lanseaza o soluție menita sa optimizeze fluxurile și siguranța alimentara, dar și sa aduca o alimentație sanatoasa in cantinele gradinițelor și școlilor…

- La data de 30 aprilie 2023, politistii ieseni au intervenit la peste 100 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate peste 350 de sanctiuni contraventionale, iar in urma actiunilor si interventiilor efectuate au fost sesizate peste 25 de infractiuni. Ieri, politistii au actionat,…

- In perioada 29 aprilie-2 mai 2023, aproximativ 200 de politistii din judetul Alba vor actiona, zilnic, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de deplina ordine si siguranta publica a manifestarilor specifice organizate in contextul sarbatoririi Zilei Internationale a Muncii, 1 Mai. Politistii din…

- In acest weekend, dar și luni, vor fi mobilizați mai mulți polițiști decat de obicei. De ei va depinde ordinea publica și siguranța cetațenilor. Tot ei se vor ocupa și de fluidizarea traficului rutier.

- Nr. 121 din 18 aprilie 2023 MINIVACANTA DE PASTE, IN SIGURANTA Peste 1.300 de politisti bacauani au fost in strada pentru linistea si siguranta cetatenilor, in perioada 14 aprilie 17 aprilie a.c., pentru ca Sarbatoarea Invierii Domnului sa fie celebrata in siguranta. Politistii au intervenit la 381…

- Cu ocazia Sarbatorilor Pascale jandarmii montani executa misiunile specifice in zona statiunilor turistice montane din judet și pe traseele montane, manifestand o atentie sporita asupra zonelor cunoscute ca prezinta riscuri pentru siguranta turistilor. Pentru a petrece in conditii de siguranta Sarbatorile…