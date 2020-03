Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, …

- Senatorul Liviu Marian Pop sustine ca nu a avut si nu are nicio legatura in cazul Sorinei Pintea. Asta dupa ce fiul fostului ministru al Sanatatii, Ionut Pintea, a pomenit numele lui Liviu Pop in cazul flagrantului. “NU am avut si NU am nici o legatura cu situatia nefericita in care se afla colega mea,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, propunerea legislativa pentru completarea Codului fiscal, potrivit careia jurnalistii si tehnicienii in radiodifuziune si televiziune sa fie scutiti de la plata impozitului pentru veniturile din salarii, asimilate salariilor si din drepturile de proprietate intelectuala.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat marti, la inceputul sedintei de Guvern, ca Nicolae Alexe, sef adjunct al IPJ Olt in momentul disparitiei Alexandrei Macesanu, a fost destituit din Politie. “Ieri s-a finalizat materialul Consiliului de disciplina si azi inspectorul general al IGPR,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, l-a demis pe șeful Inspectoratului de Politie Judetean Valcea, comisarul Sorin Oara. Momentul a avut loc in videoconferinta cu prefectii. Ministrul a fost extrem de deranjat de lispa comisarului de la videoconferinta la care trebuia sa vina cu explicatii despre…

- Au loc anchete la Spitalul Floreasca dupa incidentul deosebit de grav in care o pacienta a luat foc in timpul unei intervenții chirurgicale. Ministerul Sanatatii Horatiu Moldovan a anunțat inca de vineri ca au fost deja facute primele verificari la Spitalul Floreasca, iar saptamana viitoare Corpul de…

- In ultimele zile, se fac tot mai mari presiuni asupra noii conduceri a Ministerului Sanatații, pentru a se anula procedurile in vederea inființarii unei banci publice de sange, plasma umana și celule stem, scrie www.flux24.ro. Pe 10 ianuarie 2020 sunt programate dezbateri cu specialiști romani și straini…

- Andreea Raducan, fosta campioana olimpica și mondiala, a anunțat ca demisioneaza din fruntea conducerii Federației Romane de Gimnastica. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa. Andreea Raducanu, in varsta de 36 de ani, a anunțat ca motivul care a determinat-o sa plece din funcție este…