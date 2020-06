Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Vela se implica direct in scandalul momentului! Ministrul a sunat-o pe tanara care i-a facut plangere penala lui Alexandru Balan, dupa ce aceasta a dezvaluit ca primește amenințari cu moartea de la fanii vloggerului Colo.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a scris miercuri un mesaj pe Facebook in care vorbește despre cazul vloggerului „Colo”, arestat de autoritați pentru instigare la violența și eliberat sub control judiciar. Vela le transmite parinților sa iși supravegheze copiii atunci cand acceseaza conținut online…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat miercuri seara, intr-o inregistrare video pe pagina sa de Facebook, ca din 15 iunie este analizata posibilitatea reluarii zborurilor regulate spre și dinspre Marea Britanie, masura putand fi aplicata și pentru alte destinații.”Se analizeaza posibilitatea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a sunat, vineri, o femeie din Petrosani pentru a-i oferi raspuns la o intrebare pe care aceasta i-a adresat-o pe Facebook. Femeia, care lucreaza de trei ani ca ingrijitoare in Germania, a vrut sa stie cand se va relua traficul international de persoane cu microbuzul…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raspunsurile oferite aseara oamenilor care i-au adresat intrebari pe Facebook au fost scoase din context, iar mesajul i-a fost trunchiat, el subliniind ca eliminarea restricțiilor de parasire a localitații incepand cu…

- Victor Ponta a postat pe Facebook un link spre website-ul personal de unde poate fi descarcat un model de contestație care poate fi utilizat de cei care au fost amenda ți pentru nerespectarea ordonanțelor militare și care vor sa se adreseze instanței. „Acesta este un model de contestație a amenzilor…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat, joi seara, raspunzand unei intrebari, ca ministrul Muncii, Violeta Alexandru, analizeaza o posibilitate tehnica valabila in conformitate cu Codul Muncii pentru supravegherea copiilor si dupa incetarea starii de urgenta, cand parintii revin la munca,…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela spune ca, incepand de astazi, va raspunde, in fiecare zi de miercuri, tuturor intrebarilor trimise pe contul sau de Facebook. "Nu am putut sa raman indiferent in fața multitudinii de mesaje și comentarii primite din partea dumneavoastra. Așa cum va anunțam ieri, imi…