- Cantareții Sanda Ladoși și Marcel Pavel vor candida pe listele Partidului Ecologist la alegerile parlamentare din 6 decembrie, in Mureș. Lista PER pentru Camera Deputaților va fi deschisa de Bogdan Stanoevici, iar pe locul 2 se afla Marcel Pavel. Lista pentru Senat va fi deschisa de Sanda Ladoși, potrivit…

- Senatorul Varujan Vosganian a anunțat pe Facebook ca a ales sa nu mai candideze la alegerile parlamentare, explicand motivul. „Am ales sa nu candidez la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Simt ca lumea politica de azi nu mi se potrivește. Sau, ca sa pastrez proporțiile, eu nu ma potrivesc lumii…

- Mai mulți membri de frunte din PSD Constanța au decis sa paraseasca partidul, dupa ce au fost definitivate listele pentru alegerile parlamentare. Printre cei care au facut acest pas se numara primarul și viceprimarul in funcție. Dumitru Barbu, viceprimarul in functie, a renunțat la carnetul de membru…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac, va deschide lista PMP la alegerile parlamentare in Bucuresti pentru circumscriptia ce vizeaza Camera Deputatilor, iar Cristian Diaconescu - pe cea pentru Senat. Candidaturile au fost validate duminica in Colegiul National al formatiunii. "Sunt…

- Ludovic Orban ar putea deschide lista candidatilor PNL la Camera Deputatilor, iar ministrul de Finante Florin Citu pe cea la Senat, au declarat surse liberale, pentru News.ro. De asemenea, printre candidati s-ar putea regasi si alti membri ai Guvernului, cat si candidatii la sectoare, Adrian Moraru…