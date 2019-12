Stiri pe aceeasi tema

- Canoistul Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic, mondial si european, a implinit marți, 26 noiembrie, varsta de 70 de ani. Fostul sportiv, pe langa medaliile caștigate, a primit si Colanul de Argint, cea mai inalta distincție acordata de Comitetul Internațional Olimpic.Ivan Patzaichin…

- Simona Halep s-a logodit. Da, da, ati auzit bine, iar evenimentul a fost unul cu staif. Logodna a avut loc, sambata seara, intr-un local din Constanta, acolo unde toti cei dragi s-au strans pentru a-i fi alaturi sportivei.

- La sfarșitul lunii octombrie, visul american se traduce prin sarbatorirea Halloweenului. O sarbatoare pagana care a acaparat intreg globul. Dar de unde vine și cum a ajuns sa se extinda atat de puterni?

- Cristi Chivu a implinit varsta de 39 de ani si a ales sa-si sarbatoreasca ziua de nastere alaturi de familie si prieteni, intr-un restaurant de lux, din Milano. Fostul fotbalist a deschis seara alaturi de frumoasa lui sotie, Adelina, iar noi avem primele imagini!

- Mai mulți social democrați, printre care și Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidențiale, participa sambata la nunta lui Gabriel Zetea, președinte CJ Maramureș, in localitatea Oncești. Imagini postate pe Facebook o suprind pe Viorica Dancila alaturi de Lia Olguța Vasilescu și Doina Pana."Casa…

- Prietenii, cunoscutii si admiratorii regretatului regizor moldovean, Viorel Mardare s-au intrunit aseara la o petrecere mai putin obisnuita. Ieri, cand Viorel ar fi implinit 38 de ani, zeci de oameni si-au dat intalnire la centrul cultural Artcor.

- In noaptea de sambata spre duminica, la ora 02.40, politistii din Sighetu Marmatiei au fost sesizati prin SNUAU 112 despre faptul ca in fata unui local public de pe strada Iuliu Maniu a avut loc o agresiune. La fata locului a fost identificat un tanar domiciliat in Sapanta, care prezenta leziuni si…

- Momente dramatice in familia Alexandrei Macesanu. Duminica, 15 septembrie, copila ar fi implinit 16 ani. Colegii de ansamblu i-au facut un tort pe care au scris "Te iubim si te asteptam acasa". Intre timp, anchetatorii pregatesc reconstituirile celor doua crime pe care Gheorghe Dinca spune ca le-ar…