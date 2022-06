Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, se afla joi la Bruxelles, unde sustine ca va pleda, in reuniunea prim-ministrilor si comisarilor europeni social-democrati, pentru acordarea statutului de candidat la UE pentru Republica Moldova si Ucraina. De asemenea, liderul PSD spune ca va cere sprijinul presedintelui…

- Presedintele Comisiei Europene(CE) Ursula von der Leyen a facut apel la liderii europeni „sa fie la inaltime” acordand Ucrainei si Republicii Moldova statutul de tari candidate la UE la summitul Consiliului European. Executivul european a dat saptamana trecuta un aviz pozitiv acordarii acestui statut…

- Președintele PNL, premierul Nicolae-Ionel Ciuca, a avut azi o intrevedere cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, discuțiile vizand viitorul PPE, subiecte de pe agenda curenta a Uniunii Europene, precum și extinderea spațiului Schengen. Premierul Nicolae-Ionel Ciuca a reiterat, și…

- Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeana va lua „indubitabil 15 sau 20 de ani”, a estimat duminica ministrul delegat francez pentru afaceri europene Clement Beaune, potrivit caruia tara in cauza poate intra intre timp in comunitatea politica europeana propusa de presedintele francez Emmanuel Macron, transmite…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, s-a intalnit miercuri cu presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, cei doi demnitari discutand despre provocarile pachetului Fit for 55 si ambitiile climatice, in contextul noii strategii forestiere europene, precum si despre tintele…

- Peste 6.600 de refugiati din Ucraina au intrat luni in Romania, in scadere cu 2,1% fata de ziua precedenta. Potrivit Politiei de frontiera, luni, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.939 de persoane, dintre care 6.602 cetateni ucraineni, in scadere cu 2,1% fata de ziua…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca s-a intalnit, astazi, la Palatul Victoria, cu Adina Valean, comisarul european pentru transporturi. Discuțiile dintre cei doi s-au axat pe dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, respectiv impactul crizei din Ucraina. Cei doi oficiali au trecut succint…

- Romania indeplineste "toate" criteriile tehnice pentru aderarea la Schengen, a declarat, luni, Iratxe Garcia Perez, presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European (S&D), care si-a transmis angajamentul "ferm", atat personal, cat si politic,…