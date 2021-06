Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, la Timisoara, ca PSD nu va sustine niciodata un guvern minoritar PNL si ca nu ar fi "o catastrofa" daca, dupa 30 de ani, in Romania s-ar organiza alegeri anticipate.

